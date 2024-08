Pärnu üks suuremaid hotelle otsib investorit

Kinnistu ja hoone omanik on OÜ Strand Projekt, mis kuulub Egon Elsteinile, kes Strandiga seotud olnud 1997. aasta maist. Aastail 1997–2000 oli ta rentnik, misjärel omas kompleksi kahasse koos hiljuti siitilmast lahkunud Peter Hundiga. 2006. aastast on Elstein olnud kompleksi ainuomanik. Möödunud aasta algul andis ta kinnistu rendile kodumaisele hotelliketile Hestia.

Toona põhjendas Elstein otsust asjaoluga, et hotelliturul on konkurents järjest tihenenud ja majanduse olukord keeruline. Avaldades veendumust, et kahe ettevõtte jõudude ühendamisega tõuseb konkurentsivõime märgatavalt. Strand jääb investeerimistuge andma, samal ajal kui Hestia omab suuremat kliendibaasi.