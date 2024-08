Kooliaasta algab tasuta bussisõiduga

“Pärnus on saanud tavaks võimaldada kooliaasta alguses ühistranspordiga tasuta sõita, et linnabusse esimest korda kasutavad õppurid saaksid bussiliiklusega tutvuda ja lapsevanemad kooliteed alustavatele lastele näidata, milline hakkab olema igapäevane koolitee,” lausus abilinnapea Irina Talviste. Samal ajal toimub ka Jüri Jaansoni kahe silla jooks, 22. septembril on rahvusvaheline autovaba päev. “Propageerime tasuta bussisõiduga ühistransporti kui loodussäästlikumat liikumisviisi ja pöörame tähelepanu harrastusspordi ja füüsilise aktiivsuse olulisusele,” lisas Talviste.