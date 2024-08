Saugas hakkas suitsema päikesepaneelidega ühendatud elektriauto aku

Poolteise aastaga on puhkenud ligemale 40 tulekahju, mis on saanud alguse akudest, laadijatest, tõukeratastest, mobiilidest, patareidest või sülearvutitest.

Päästeameti Lääne päästekeskuse tulekahjude menetleja Raido Mets rääkis hiljuti akudest alguse saanud põlenguid kommenteerides, et akude süttimisel on tuli alati väga kiire levikuga, intensiivne ja suure leegiga ning seda ise kustutada on pea võimatu. Ainuke abinõu sellisel puhul on põlev aku hoonest välja visata, alati ei ole see aga võimalik ega mõistlik. Peale selle on akuelementide põlengust tekkiv suits äärmiselt mürgine.