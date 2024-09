Pärnus purunes 86 aasta vanune septembri soojarekord

Küll aga uuenes 4. septembri soojarekord näiteks Pärnus, kus mõõdeti õhusooja 28,5 kraadi. Varasem rekord oli 27,3 kraadi, mis mõõdeti 1968. aastal. Ühtlasi on tegemist ka Pärnu mõõtejaama septembri soojarekordiga, sest varasem, 28 kraadi mõõdeti 1938. aasta 1. septembril.

Häädemeestel mõõdeti õhusooja aga lausa 28,9 kraadi. Kuigi seal alustati vaatlusi alles 2012. aastast, on tegemist siiski päeva- ja kuurekordiga.

Suvine ilm jätkub. Sünoptik Kairo Kiitsak andis sotsiaalmeedias teada, et ilm on valdavalt kuiv ja praeguse aja kohta pikaajalisest keskmisest soojem. Ööd muutuvad küll lähiajal jahedamaks (õhutemperatuur langeb sisemaal alla kümne kraadi, ajuti viie kraadi ümbrusse, rannikul on mere mõju tõttu endiselt üle 15 kraadi), aga päevane päike soojendab veel tublisti ning termomeetrinäidud kerkivad 20–25 kraadini, ajuti pisut üle 25 kraadigi.