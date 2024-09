Välironimissein ootab lõunanaabrite juurest viimaseid pusletükke

Võiduidee esitanud MTÜ Ronimaa tiimi ühe eestvedaja Mari Unni sõnutsi on ronimisnukkide tarnetähtaega mitu korda edasi lükatud, aga viimaste andmete kohaselt on saadetis otsaga Lätis ja lootust on, et lähipäevil jõuab see Pärnusse.