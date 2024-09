Galerii Silma ei kriibi, aga kaldale uhutud merereostust võib endiselt mõõta kotitäitega

Pudelikorkide ja välgumihklite kõrval, mida ämbris lõviosa, on Pull jõe ja mere äärest korjanud üles ilmasondi riismed, kaotsi läinud drooni, plomme, kalameeste söödakorve ja lante ning süstlaidki.

“Kui igaüks, kes märkaks mõnest rannast maha jäänud pudelikorgi tasku pista, saaks see ämber päris kiiresti täis,” märkis Pull.

Kui palja silmaga niidetud muruga rannaäärt takseerida, midagi häirivat silma ei jää. Pisikesi plastitükikesi on muru sees ja kõrkjasodi all aga rohkesti – umbes 100meetrise jalutuskäigu järel oli kõigil talgulistel koti põhjas mõne sentimeetri paksune kiht kõrge veetaseme järel rannale ladestunud sodi.

Kliimaministeeriumi merenduse osakonna väliskoostöö koordinaator Teemo Toomsalu, kes matkahuvilisena on sattunud igasse Eesti kanti, arvas, et aastate jooksul on prügistamist vähemaks jäänud, aga nagu Vana-Pärnu rannaski näha, võib iga-aastast plastireostust mõõta mõnesaja meetri pikkusel rannaribal kotitäitega.