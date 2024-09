Päästeamet kontrollib sel nädalal suitsu- ja vingugaasiandureid

Kontrollkäigud toimuvad 23.-27. septembril kuni kell 19 õhtul. Kontrolle teevad Päästeameti inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, võib saada 40 eurot trahvi. Kontrolli eesmärk on saavutada see, et kodudes oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsu- ja vingugaasiandurid olemas.