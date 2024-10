Sündmuse üks eestvedajatest Orvika Reilend ütles, et kuigi festivali ajaks ennustati väga halba ilma, lakkas vihm õnneks kõigil kolmel õhtul enne esimest etendust. “Reedel oli küll tuulisem, kuid õnneks see suuri ebameeldivusi kaasa ei toonud,” märkis ta ja lisas, et kõige rohkem inimesi käis etendusi vaatamas laupäeval.