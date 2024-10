Märkimisväärne tõus Aastaga kasvas arstide ja õdede palk Pärnumaal 25 protsenti

Kogu Eesti mediaankuupalk oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1553 eurot ja see kasvas aastaga üheksa protsenti. Arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate mediaanpalk tõusis seega Eesti mediaanpalgast kiiremini. Arstide mediaanpalk on Eesti mediaanpalgast 2,9 korda ja õdede-ämmaemandate mediaanpalk 1,5 korda kõrgem. Hooldajate mediaanpalk on Eesti mediaanist 45 euro võrra suurem.