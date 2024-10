Keskkonnaagentuuri juht: Linnalised üleujutused sagenevad

Pääsu pole ka uputuste eest, nagu need tabasid Eesti läänerannikut 2005. aasta jaanuaritormi ajal. Tõenäosusarvutuste järgi tõuseb meri nii kõrgele korra poole sajandi jooksul, 100 aasta jooksul sellest veel ligemale 25−40 sentimeetrit ülespoole. Kuidas me selleks valmis oleme?

Tänavu 3. juuni õhtul tabas Pärnu kesklinna tugeva sajuhoo järel korralik uputus. Milline oli keskkonnaagentuuri prognoos selle saju kohta ja kui täpne see oli? Kas ja kuidas on võimalik selliseid sajuhooge ette näha ja nende eest hoiatada?

Keskkonnaagentuur väljastas nii 2. juunil kui sama päeva hommikul prognoosi, mis teavitas hoovihmast ja äikesest järgnevas sõnastuses: "Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev ja sekka võib tulla rahet. Äikese ajal on tugevate tuulepuhangute oht.” Paraku veel täpsemalt ehk linnajao või asula ja küla täpsusega ei ole tänapäeval võimalik äikesevihma prognoosida.

Lähenevaid intensiivseid sadusid on eelkõige võimalik tuvastada ilmaradaritega. Ilmaradari tööpõhimõte seisneb atmosfääris olevatelt veepiiskadelt tagasi peegeldunud signaali mõõtmisel. Ilmaradari väljasaadetavad impulsid tuvastavad sajupilveosakeste suuruse ja kuju alusel, kas tegemist on vihmapiiskade, lumehelveste või raheteradega ning kui tugeva saju need kaasa võiksid tuua. Mõõtmistsükli jooksul kogutud andmetest saadakse spetsiaalse tarkvara abil ülevaade sajualade paiknemisest ja nende edasisest tõenäolisest liikumisest järgneva kahe tunni jooksul. Info on nähtav keskkonnaagentuuri veebilehel.