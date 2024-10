Veekeskuse basseini põhjast inimese avastanud töötaja: Tajusin ohtu enda elule

Sel ajal kui noor naine oma kallima vette lükkas, oli nelja meetri sügavuse basseini läheduses veekeskuse töötaja, kelle kohta prokurör Olgerd Petersell on öelnud, et tegemist oli selles ametis väljaõppeta inimesega. Veekeskuse administraatoriga, kelle tol päeval oli valveinstruktorit asendama määranud Tervise Paradiisi vaneminstruktor Gert Kuusik. Nii süüdistab prokuratuur surma põhjustamises ettevaatamatusest Kuusikut ja osaühingut Tervise Paradiis.

Tookord parasjagu esmaabitoas viibinud valveinstruktor mäletab, et basseini läheduses olnud kolleeg pöördus raadiosaatja kaudu tema poole. Kuulda oli veekohinat, laste kilkeid. Tugeva taustamüra tõttu ei saanud ta aru, mida vahetusekaaslane talle ütles. Ta oletas, et keegi on end vigastanud ja tahab plaastrit. Nii avas ta meditsiiniruumi ukse, et inimesed teaksid, kuhu tulla. Ta jäi uksele ootama, aga kedagi ei tulnud. Nii sammus ta edasi ja nägi kolleegi trepist üles tulemas. "Ta kutsus mind alla. Ta oli, ma ütleks, et segaduses, stressis," meenutab ta.