Keskranda plaanitav hotellikompleks sai ehitusloa, aga arendaja ei löö veel koppa maasse

“Ranna puiestee 7 puhul on tekkinud olukord, kus arendajal ja linnaametnikel on olnud erinev arusaam hoone kõrgusest ja mahust,” selgitas Sopanen. “Suuri erinevusi arvamustes pole, kuid selguse huvides on kokku lepitud, et Ranna puiestee 7-le tuleb koostada uus detailplaneering, mis on juba algatatud. Linn on lubanud, et protsess sujub kiiresti, ja seda me ka loodame.”