Näiteks pildistati täna varahommikul kella kuue paiku nähtust Tori vallas. Kummalist vaatepilti tunnistanud mees kirjeldas, et tundus, nagu 20 tähte liiguks rivis. Ebaharilikke objekte silmati mujalgi.

Kuigi eile võis taevalaotuses palja silmaga näha komeeti C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, mida astronoomid on ühtlasi nimetanud sajandi komeediks, ütles keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak, et ilmselt on piltidel siiski SpaceXile kuuluvad Starlinki satelliidid, mis üle liikusid.