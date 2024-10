Lottemaa teemapargi tegevjuhi Margit Toodu jutu järgi on kollektiivil nii äge muusikaprogramm, et seda ei tahetud vaka all hoida. "Eelmised kolm CDd olid nii populaarsed, vanematele ja lastele nii pähe kulunud, et juba pool aastat pärast järjekordse plaadi ilmumist käiakse uut küsimas," rääkis Toodu.