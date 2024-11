Minister Keldo astus läbi Pärnu Postimehe stuudiost, talle esitasid küsimusi ajakirjanikud Annika Auväärt ja Raido Keskküla.

Metanoolitehasest räägitakse kohati väga kindlas kõneviisis. Olete kasutanud sõnu: “on kerkimas”, “hakkab tootma”. Miks nii? Keskkonnamõju hindamise tulemused pole veel teada, enampakkumist ei ole toimunud. Investeerimisotsuse tähtaeg on 2026. aasta.

Eestis on kümme kvartalit majanduslangust olnud. Praegune valitsus on võtnud prioriteedi vaadata üle Eesti ettevõtlus- ja investeerimismajanduse keskkond. Ehk: kuidas me saame muuta seda atraktiivsemaks, vähendada bürokraatlikke meetmeid ja meelitada siia suuri investeeringuid. Kui tahame ühiskonnana jõukamaks saada, peab siia tulema uusi puhta tehnoloogiaga tööstusi, mis pakuvad kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Tänu sellele ka kõrgemat palka seal töötavatele inimestele.

Ühiskonna üldine hoiak on üks neid asju, mida väga paljud investorid vaatavad: kas investeeringud on riiki oodatud, kas riik on valmis olema lahendusi pakkuv partner? Oleme võtnud selge suuna, et soovime jõukamat ühiskonda. Meie hoiak ja suhtumine – mitte ainult selle investeeringu puhul – on see, et kõik uue tehnoloogiaga tipptasemel ettevõtted on Eestisse oodatud.

Kuidas me teame, kas need tehnoloogiad töötavad või ei tööta? On see tähtis, et keegi kontrolliks, mismoodi see protsess toimub?