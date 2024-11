President Alar Karis osaleb isadepäeva kontserdil Kilingi-Nõmmes

"Presidendipaari soov on tähistada isade- ja emadepäeva kaunites Eestimaa paikades. Kahel viimasel aastal on presidendipaar osalenud isadepäeva tähistamisel Raplas ja Haljalas. Tänavu tervitame Eestimaa isasid Kilingi-Nõmmest," märkis presidendi kantselei kommunikatsioonijuht Mariann Sudakov.

Sudakovi sõnade kohaselt on need olnud väga soojad ja siirad kohtumised tulevaste ja praeguste isade ja emade, vanaisade ja vanaemadega ning koos kohaliku kogukonnaga on presidendipaar saanud osa pidulikest kontsertidest.