Riigi eriplaneeringu järgi sobib Pärnumaal kaitsetööstuspargiks kaks kohta. Mõlemad asuvad Pärnu linna haldusterritooriumil Tõstamaa lähistel. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamiseni on jõutud veel Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalus ja Ida-Virumaal Lüganuse vallas Kiviõli lähistel ja Aidus.

Üks Pärnumaal kaitsetööstuspargile sobiv eelvalikuala asub Ermistu külas ja selle pindala on 228 hektarit. Ala paikneb hõredalt asustatud piirkonnas. Lähim tiheasustusala on ligemale nelja kilomeetri kaugusel Tõstamaa alevik. Audru alevik paikneb alast umbes 16 kilomeetrit eemal, Pärnu linn jääb linnulennult pea 22 kilomeetri kaugusele. Lähimad külad selle eelvalikuala ümbruses on Lõuka, Ermistu ja Soomra.