Pärnakas võitis kohtus kolm korda linnavalitsust, aga kasu sellest pole

Pärnakas Orumaa seisab oma aias Karja tänaval ja laiutab käsi, vaadates osalt tema krundile ehitatud koledat kivimüüri ja selle taha kuhjatud pinnast, kuhu piirinaaber, tuntud ehitusettevõtja, on omavoliliselt rajanud grillinurga ja väliköögi, mille pliit ja korsten jäävad otse piirile, Orumaa saunamajast napilt paari meetri kaugusele. Kunagi asus samas kohas hulga väiksem maakelder ja selle peal väike kanala, mis on nüüdseks ammu lammutatud, keldri tugimüür pikemaks ja kõrgemaks ehitatud ja veetud keldri peale suur kogus mulda. Peale selle, et Orumaad häirib, et naaber ehitas luba küsimata tema maale, avaneb künkalt, mille nõlvadel on naabri külalistena viibinud terve laulukoor, vaade otse tema õuele.