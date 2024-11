Audru kooli direktor pälvis presidendi hariduspreemia

Rumberg on sellest sügisest Audru kooli direktor ja Lindi lasteaia-algkooli direktori kohusetäitja. Enne seda juhtis ta seitse aastat Uulu põhikooli. Tööd alustas ta hoopis Sindi gümnaasiumi matemaatikaõpetajana. Ta on Häädemeeste vallavolikogu ja MTÜ Pärnumaa Koolijuhid liige.

“Kui öeldakse, et Eestis on maailma parim haridus, ei taha ma sellega päriselt nõustuda,” kõneles president Karis. “Ütleksin hoopis: meil on maailma parimad haridused.”

President rõhutas just mitmust. “Milleks seada ühele pulgale Põlvamaa väikekool ja Tallinna kesklinnas asuv gümnaasium, muusikatund Raplas ja matemaatikaklass Hiiumaal. Oma õpetamise viisid on klassides, kus on neli õppijat, ja nendes, kus on 24,” põhjendas riigipea.