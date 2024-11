Vajadust hinnates on kõik nii, nagu peab: naine elab ja majandab üksinda ning abi kuluks vägagi ära, kuid üüriturust sõltuvana on tal tulnud tihti elukohta vahetada. Püsivas sissekirjutuse puudumises peitubki põhjus, miks ta toetust viimastel aastatel saanud pole. Ilmselt ei ole ta ainuke, kel too ühekordne toetus tõestamise taha takerdub.