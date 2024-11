Saardes toetavad noored harvikhaigusega lapse ravi

Forseliuse noortekogu juhendaja õpetaja Signe Vahtramäe rääkis, et heategeva laternamatka mõte pärineb nende õpilaselt Margot Klettenbergilt, kes tänavugi lausub avasõnad vabadussamba juures, kus osalejaid ootavad süüdatud küünaldega laternad.

“Kevini lugu kõnetas meie noortekogu liikmeid, sest nad on temaga enam-vähem ühevanused,” mainis Vahtramäe.

Lisainfos märkis doktor Eve Õiglane-Šlik, et mullu kevadest saab Kevin lastefondi annetajate toel ravimit Translarna ja tulemusena suudab asenduskodu poiss teha juba ise vajalikke toiminguid ja pikemalt kõndida. Kõnealune harvikhaigus Duchenne’i lihasdüstroofia esineb keskeltläbi viiel inimesel 100 000st ja Eesti tervisekassa ei toeta ravimi muretsemist. Riigile tasutava käibemaksuga maksab Kevini ravi jätkamiseks vajalik aastane Translarna kogus üle 700 000 euro.

Õpetaja Vahtramäe mainis, et läinud aasta hingedepäeva laternamatka ja kontserdiga “Mälestades ja aidates läbi tulede” kogusid gümnaasiumi õpilased üle 1000 euro annetusi, toetamaks vähihaigete laste vanemate liitu. Seekord kogutakse raha annetusämbrisse ka gümnaasiumi noortekogu logoga helkurite müügist.

"Kõnealust heategevusüritust kavandades me ei teadnud, et annetustalgud “Ma armastan aidata” toimuvad just samal päeval, ja kui QR-koodiga Kevini heaks annetada, siis Swedbank annab toetusena hoogu juurde meiegi summale,” lisas Vahtramäe.