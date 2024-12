Koolinoored tõid hooldekodu asukatele rõõmu ja soojust

Pärast muusikaliste etteastete lõppu lasti kringlil hea maitsta ja koolinoored rääkisid hooldekodu elanikega juttu. Kui esiti olid õpilased veidi ujedad ja arvasid, et ei oska vanakestega millestki rääkida, saadi õige pea aru, et karta pole midagi ja ühiseid jututeemasid jagub olenemata sellest, kas oled kümne- või 80aastane.

"Need hetked olid hooldekodu elanikele väga tähendusrikkad, nägime palju õnnepisaraid. Vanakesed olid südamest tänulikud, et noored neid meeles pidasid ning kinkisid neile need erilised hetked," meenutas Sauga põhikooli huvijuht Margit Lott ja lisas, et lahkudes käidi iga toa uksel veel lehvitamas.