Uuring: jääle minnes ei võeta ohutusvarustust kaasa

Veeohutusteadlikkus on viimase uuringuga võrreldes veidi kahanenud, aga mitte väga palju. Märkimisväärselt vähem on aga neid, kes viimase 12 kuu jooksul on veesõidukiga sõites päästevesti kandnud (62 protsendilt 56ni). Samuti napib inimestel teadmisi jääl käimiseks vajaliku ohutusvarustuse kohta.

"Jääle minnes tuleb kaasa võtta päästevest ja jäänaasklid. Mõistlik on kaasa võtta ka vile, millega saab märku anda siis, kui peaksite hätta sattuma," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ja lisas, et nii talvel kui suvel on tähtis kaasa võtta laetud akuga, veekindlasse kotti pandud telefon, et vajadusel abi kutsuda.

Suvisel ajal liigeldakse veesõidukitega rohkem, aga ohutusvarustuse peale tuleb aasta läbi mõelda. "Päästevest on veekogul liigeldes kohustuslik päästevahend ja peab olema korralikult kinnitatuna seljas. Paadis kaasas olevast päästevestist ei ole ootamatu õnnetuse puhul kasu," rääkis Virkala.

Virkala sõnul ilmnes uuringust ka see, et 22 protsenti viimase aasta jooksul ujumas käinutest tegi seda mõnes rannavalveta metsikus kohas. "Mõistlik on supelda seal, kus on ka teisi inimesi, eriti hea, kui on rannavalve. Ootamatuid terviseprobleeme tuleb ette ja kui kedagi märkamas ja aitamas ei ole, võib see ujumine üsna kurvalt lõppeda," nentis Virkala.

Kolmandaks ilmnes uuringust, et 11 protsendi võrra vähem on neid, kes viimase kahe aasta jooksul on midagi teinud selleks, et oma kodulähedast veekogu ohutumaks muuta. "Suurem osa uppumisi leiab aset vette kukkumise või kaldalt libastumise tõttu ja seda ka kodulähedaste veekogude ümbruses. Sellised õnnetused on aga enamasti ennetatavad," ütles Virkala. Näiteks saab korda teha ohtlikud purded, puhastada veekogu põhja, puhastada ja korrastada selle kaldaid või paigaldada päästevahendite kapp.

Nii seekordsest uuringust kui ka varem valminud uuringust laste ohuteadlikkuse kohta ilmnes, et vanemad räägivad oma võsukestega aina vähem veeohutusest, ometigi on see üks parimaid viise õpetada lapsi ohtudest hoiduma.

Sel aastal on veeõnnetustes hukkunud 41 inimest, ligemale pool uppujaist olid alkoholijoobes.

Uuringu viis päästeameti tellimusel ellu Kantar Emor selle aasta 12. augustist 6. septembrini. Küsitleti 1828 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat, et hinnata veeohutusteadlikkust ja hoiakutes toimunud muutusi. Sarnast uuringut on tehtud iga kahe aasta tagant alates 2011. aastast.