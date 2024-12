Jõuluturul kogutakse annetusi seitsmeaastast Henrit elus hoidvaks raviks

Henri sai karmi diagnoosi 2022. aasta aprillis: Duchenne‘i lihasdüstroofia. See on süvenev lihashaigus, mis halvab esmalt liikumis- ja siis hingamisvõime. Eluaastaid lubatakse vaid paarikümne jagu.

Tänavu novembrist saab poiss Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi toel ravimit, mis aitab sünteesida düstrofiini valku. See leevendab haiguse kulgu. Lastefondile on teada kolm sama diagnoosiga last Eestis: 13aastane Kevin, 15aastane Ralf ja seitsmene Henri. Rahalist abi raviga jätkamiseks vajavad kõik kolm.

Henri on pere pesamuna: neljast lapsest kõige noorem. Järgmisel sügisel alustab ta kooliteed. Ema ainuke soov on, et teda oleks kauem, et ta liiguks kauem. Selleks on oma toimet tõestanud ravimid olemas, kuid annetajate abita jäävad need paraku kättesaamatuks. Tarvilikud ravimid maksavad sadu tuhandeid eurosid aastas.