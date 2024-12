Just praegu saab keegi kodus peksa, aga neid inimesi saab ja tuleb aidata

Praeguses vaat et püsivalt pilkases pimeduses tänaval liikujatel pole aimugi, millise kollase aknaruudu taga parasjagu kellegi kallal jõhkrutsetakse. Harvematel juhtudel jõuab kõrvulõikav kisa nelja seina vahelt väljagi. "Kas see on ikka see?" võib inimene hakata kahtlema. "Kas ma kuulen ikka õigesti?"



On kurb tõsiasi, et samal ajal kui paljudes kodudes on kallid inimesed saanud kokku, naudivad ühist rahulikku aega ja pere pisemad ootavad suure elevusega jõuluvana, mitmekordistub pühade ajal lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Aga mida teha, kui märkate lähedaste või naabrite juures vägivalda?



Sel nädalal korraldasid sotsiaalministeerium ja IKEA koostöös politsei- ja piirivalveameti ja sotsiaalkindlustusametiga teavitusürituse "Kodu olgu turvapaik", mille eesmärk oli pöörata tähelepanu pühade ajal sagenevatele vägivallajuhtumitele. Eksperdid tõid seal esile, et märkamine ja hoolimine on lähisuhtevägivalla ennetamise alustalad, mis võivad päästa elusid.



"On südantlõhestav, et kodu, mis peaks olema meie pelgupaik, seda nii paljudele ei ole," lausus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. "Pühadeaegne kasvav perevägivalla oht tuletab valusalt meelde, kui oluline on pakkuda ohvritele ja nende lähedastele vajalikku abi."



Riisalo avaldas heameelt selle üle, et mullu jõustunud ohvriabi seadus pakub psühholoogilist tuge ka ohvri lähedastele ja seda isegi juhul, kui juhtunu kohta pole alustatud kriminaalmenetlust. "Toetus on olemas, tähtis on, et julgeme seda otsida," märkis minister.



“Ei” lähisuhtevägivallale! Foto: Shutterstock