Viimastel aastatel on Pärnus varjupaigateenusel olijate arv kasvanud. Kui 2022. aastal ööbis seal igal ööl keskmiselt 16 inimest, siis 2023. aastal 22 ja tänavu juba 25.

Statistikast võiks välja lugeda, et hädas inimesi on enam, kõnealust teenust vajatakse rohkem. Kuidas tagatakse, et abivajajad rahalisest võimekusest hoolimata abi saavad?