Kuhu sööma minna? Pärnu südalinnas jõulude ajal avatud restoran teeb kummarduse Itaalia köögile

“Avastasin linnavalitsuse kodulehel kuulutuse, et mõne päeva pärast lõpeb konkurss Pühavaimu tänava ruumide rendile andmisele,” meenutas hiljutisest Itaalia reisist ja sealsetest imemaitsvatest toitudest vaimustunud Liidemaa, kuidas tal tekkis inspiratsioon importida tükike Saapamaa parimatest paladest ja sealsest külalislahkusest suvepealinna peauulitsa äärde ning avada siin söögikoht, mis pakuks armastusega valmistatud pitsat, pastat ja head veini ning kus iga sisseastuja tunneks ennast oodatuna. “Kirjutasin kolme päevaga valmis äriplaani, linnavalitsusele see meeldis ja nüüd me siin olemegi.”

Borgo perenaise jutu järgi oli see üpris hullumeelne ettevõtmine, arvestades seda, et sel ajal tuli asjatada koos kõhus sirguva ilmakodanikuga ja tal polnud esimese hooga õrna aimugi kellega koos sellisele seiklusele vastu minna, aga silme ette seatud siht tundus nii õige, et kahtlusteks ruumi ei jäänud.

Nii leidiski ta ennast olukorrast, kus ägedana tunduv idee oli saanud rohelise tule ja tuli kokku panna meeskond, kellega koos unistus ellu viia ja ruumidki õigesse atmosfääri transformeerida.

Juba rendikonkursi ajal tekkis Liidemaal, kelle teiseks kireks on sisekujundus, silme ette pilt uue restorani interjöörist alates mööblist kuni värvivalikuni.

“Mulle on väga tähtis, et Borgo interjöör peegeldaks kõike, mida ma Toskaanas kogesin,” seletas ta, lisades, et eesmärgiks oli, et sisekujundus ei saaks liiga peen, aga samas poleks ka tavaline.

“Teadsin, et seinal peab olema suur pilt ja sellest hakkasid järgmised asjad, nii värvid kui materjalid, ise jooksma.” Liidemaa sõnutsi vajab restorani sisekujundus veelgi viimistlemist – õige pea peaks interjööri lisanduma oliivipuud, mis annaks edasi Vahemereäärset meeleolu.