Aasta loom on Eesti metsade hiiglane

Sel aastal on tähelepanu keskmes põdra populatsiooni seisund, sellele mõjuvad tegurid ning inimese ja põdra kohtumised, mis tihti toimuvad juba linnaruumis. Tähelepanu all on samuti metsloomade elupaikade sidusus ja suurte pooleli taristuprojektide, sealhulgas ökoduktide ja muude ulukipääsude mõju. Luubi alla võetakse, milline on põdra arvukuse muutus viimastel aastatel ning kas ja kuidas see mõjutab metsakasvatust.