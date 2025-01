Arendaja sõnade kohaselt on projekteerimine läinud ootuspäraselt ja püsib graafikus. “Ideealis avame järgmisel aastal,” ütles Kull, kelle jutu järgi on eeldatav ehitusaeg umbes 14 kuud.

“Sooviks kevadel ehitajatele projekti ette anda, et mahud oleksid teada ja nad ei peaks pakkuma 3D-mudeli järgi, kui palju võiks ehitamine maksma minna,” seletas Kull, kelle hinnangul on ehitusturg praegu küllaltki soodne ja suurt tööjärge ehitusfirmadel ees ei ole.

“Olen aru saanud, et ehitajad on valmis tegema aktiivselt koostööd ja pakkumisi,” lisas ta. “Palju kurvem oleks, kui lähed küsid viielt ehitajalt pakkumise ja sulle vastatakse, et tööjärg on ees, ja ainult üks ütleb, et võib-olla jõuab. Usun, et oleme heas positsioonis ja leiame tugeva partneri.”