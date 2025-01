Tormihoiatus Valmistuge raskeks nädalavahetuseks!

Transpordiamet andis täna ennelõunal teada, et kehtestab Saare- ja Pärnumaa riigiteedel terveks nädalavahetuseks erilise hoolderežiimi. Amet hoiatas, et intensiivse lumesaju, tuisu ja libeduse tõttu on liiklus Saare- ja Pärnumaa riigiteedel häiritud ja kõrvalmaanteed võivad olla läbimatud. Seetõttu kehtestas transpordiamet täna, 10. jaanuaril kella 12st Saare- ja Pärnumaa riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni pühapäeva, 12. jaanuari kella 18ni.