Are lähistel Niidu külas tosin aastat alpakafarmi pidanud Laane talu perenaine Kaja Varmison tõdes, et kuna majanduses on olud keerulisemaks läinud, loevad inimesed rohkem raha. Tuli leida võimalusi ettevõtjana ellu jääda ja paremini pildil püsida ka väljaspool suvehooaega. Nii avas pererahvas Via Baltica ääres kunagises meiereis käsitööpoe ja kohviku.