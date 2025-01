Møller Auto Pärnu esinduse juhataja Timo Andresoni sõnutsi on nad uppuva Kodara tänavaga hädas olnud vahelduva eduga juba aastaid. 2023. aasta märtsis oli esimene suur uputus. Siis jäi puudu paar sentimeetrit, et kasutatud autode müügiplatsi kontorisse tunginuks vesi.

Andreson tõdes, et toona polnud nad endale ümbruskonna truupide asukohti ega veevoolu veel selgeks teinud. Arvates, et pudelikael on Ehitajate tee äärne kraav, mis ei võta vett vastu, ja andes sellest juba toona linnavalitsusele teada.