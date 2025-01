Eestimaa Looduse fondi (ELF) keskkonnateadlikkuse ekspert soode alal Piret Pungas-Kohv vuristas akutrelli abil Kesktänava lõpus tühjalt seisnud püstakule suure infotahvli "Soo taastamine Kõrsa jääksoos". Selgituseks lisas osavalt tööriista käsitsev õbluke naine, et jääksoo on Kõrsa soo see osa, mis eelmisel sajandil turba kaevandamise käigus kuivendati ja turbast tühjaks veeti.