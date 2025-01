Parim kodutütar tuleb Pärnumaalt

"Siinkohal ei saa ma mainimata jätta, et iga nominendi selja taga on pere, lähedased, sõbrad ja tööandjad, kelle toetus võimaldab neil Kaitseliidu kaudu riigikaitsesse panustada," kõneles kindralmajor Tamm ja lisas, et vabatahtlikel jagub kuhjaga praktilisi kogemuse ja nutikust, mis aitab uutes olukordades kiiresti kohaneda. "See annab kindlustunde, et me saame hakkama, kui vaja."