Meie vete tippkiskja seisab taas silmitsi ränga pesitsusperioodiga

Mõne päeva eest Pärnu Postimehes ilmunud loos vilkast kalastamisest Pärnu jõel sedastasid asjaosalised, et Pärnu lahes on väga palju hülgeid: seda on täheldanud nii kalamehed kui Eesti mereinstituudi teadlased. Hülgeuurija ning merebioloog Mart Jüssi nendib, et hallhüljeste arvukus loendusandmetel küll Eestis kasvab, neid loomi on üle 6000, kuid see ei ole midagi sellist, mille üle tema väga rõõmustada saaks. Omal ajal Tallinnas korraldatud olümpia purjeregati maskotiks olnud viigerhülgeid on Eestis praegu 700 ringis. Kaitsealust liiki ähvardab oht välja surra. Nende arv kahaneb aasta-aastalt.