Enne tulu deklareerimist kontrollige dokumentide kehtivust ja PIN-koodide olemasolu

MTA tulumaksu osakonna teenusejuhi Riina Randver-Sõeri sõnutsi ei pea tulu deklareerimisega kiirustama. "Tulude deklareerimine algab 15. veebruaril ja seda on võimalik teha 30. aprillini. Selles, et deklareerimise ajaks oleksid kehtivad dokumendid ja PIN-koodid olemas, on mõistlik veenduda juba praegu. Vajadusel jõuate dokumente veel uuendada," sõnas Randver-Sõer.

Kui ID-kaart on kaotanud kehtivuse, tuleb esmalt taotleda uus dokument PPA iseteeninduses aadressil iseteenindus.politsei.ee. "Kui inimesel on olemas nõuetekohane foto, allkirjanäidis ja sõrmejäljed, võtab dokumendi taotlemine iseteeninduses aega vaid mõne minuti. Kui fotot, allkirja ega sõrmejälgi ei ole, saab neid tulla tegema PPA teenindussaali digikioskisse. Selle kasutamiseks ei ole vaja aega broneerida ja pärast kioskis toimingute tegemist saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses," rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram.

Abram selgitas, et ID-kaardi asemel saab e-MTAsse logimisel autentimisvahendina kasutada ka Smart-IDd või Mobiil-IDd. "Kui need võimalused on olemas, tasub kasutada neid, sest ID-kaardi uute PIN-koodide saamiseks tuleb tulla PPA teenindusse kohapeale ja tasuda riigilõiv kümme eurot," lisas ta.

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Anna Õuekallas rõhutas, et peale kehtivate dokumentide ja PIN-koodide tuleb e-teenustesse sisenemiseks tagada turvalised ja toimivad seadmed ning süsteemid. "Oluline on kasutada uusimat ID-tarkvara, mis on saadaval ID-kaardi veebilehel www.id.ee, ja veenduda, et ka arvuti viirustõrjesüsteem on ajakohane," andis Õuekallas nõu e-tuludeklaratsiooni esitamise kohta.

2024. aasta tulu on kõige mugavam ja lihtsam deklareerida e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu, kuhu pääsemiseks peab olema kehtiv ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID koos kehtivate PIN-koodidega. Euroopa Liidu riikide e-ID kasutajad pääsevad e-MTAsse nõuetele vastava e-ID olemasolul. e-MTAsse logimine käib riigi autentimisteenuse kaudu.



E-MTA alajaotus "Minu sissetulekud" annab ülevaate, kes ja mis summas on inimesele 2024. aastal väljamakseid teinud ja kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Samuti näeb seal oma eeldatavat tulumaksukohustust. Lõplik tulumaksukohustus selgub pärast deklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kogu maksustatav tulu ja kõik maksusoodustused.