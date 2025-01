Pärnu kultuurijuhiks valiti Jekaterina Eensalu

Jekaterina Eensalu alustab Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse juhatajana tööd 3. märtsist. Kuni 2. märtsini on ta veel ametis Audrus.

Pärnu abilinnapea Ene Tähe sõnul on Eensalu töökogemus kultuuri- ja spordivaldkonnas mitmekülgne. "Ta on väga töökas, inspireeriv, empaatiavõimeline, hea suhtlus- ja organiseerimisoskusega. Inimene, kellel on alati varuks mõni värske idee ja plaan, kuidas see täide viia. Ta on juhiks kasvanud, mitte juhiks määratud," rääkis Täht.

Pärnu Raeküla gümnaasiumi majanduskallakuga klassis õppinud Eensalu on lõpetanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorralduse ja tantsukunsti bakalaureuse õppekava ning Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistri õppekava cum laude. Ta on XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo "Iseoma" Pärnu linna kuraator ning tänavuse Pärnu linna laste ja koolinoorte tantsupeo "Hetked" projektijuht. Enne Audru kultuuri- ja spordikeskuse juhtimist töötas ta Pärnu linnavalitsuses kultuuri- ja sporditöö peaspetsialistina.

Eensalu on korraldanud või aidanud korraldada paljusid kultuuriüritusi, millest laulu- ja tantsupidude kõrval on tuntuim Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vabaõhulavastus "Saja-aastane öö". Ta oli selle idee autor, projekti- ja korraldusjuht, tantsu autor ja liigilavastaja.

Nagu Eensalu kandideerimisavalduses kirjutab, usub ta, et tema haridus ja töökogemus vastavad täielikult ametikoha nõuetele ning et tal on siiras huvi anda panus Pärnu kultuuri- ja spordielu arengusse.

Eensalu lisas, et ka spordivaldkond on talle tuttav ja südamelähedane. Ta on läbinud EOK aeroobikatreeneri koolituse ja töötanud 15 aastat spordiklubides treenerina. Pärnu linnavalitsuses on ta saanud põhjaliku ettekujutuse spordivaldkonna regulatsioonidest ja seadusandlusest, kui töötas kaheksa kuud samas teenistuses spordinõunikuna.

Konkurss Audru kultuuri- ja spordikeskuse direktori leidmiseks kuulutatakse Pärnu linnavalitsuse teatel välja lähipäevil.