Linna aukodaniku antikvariaat särab kui armas raamatupood

Olaf Esna märgib, et antikvariaat on aga tänuväärne abiline neile kooliõpilastele, kes otsivad mõnda kohustusliku kirjanduse teost, mida raamatukogust pole parasjagu saada.

Pärast üsna pikka sisseseadmisperioodi on bibliofiil Olaf Esna antikvariaat valmis. Kui veel pool aastat tagasi tervitasid juhuslikku sisseastujat riitades raamatukastid, siis nüüd on need kadunud ja raamatud-ajakirjad leidnud koha riiulitel. Topelteksemplarid on kastides silma alt tagaruumidesse tõstetud.