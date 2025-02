VIDEO Teenetemärgi pälvinud arstil Katrin Antsovil tuleb ette magamata öid

Antsoviga kaasas olnud haigla ravijuht Veiko Vahula ja teised kolleegid suutsid ta sedasi fuajeesse ajakirjanikuga kohtuma meelitada, et põhjust ei avaldanud. Riiklikust autasust sai ta teada lilli vastu võttes. Antsov sõnas üllatusest: "Uskumatu!", mille peale Vahula tähendas, et "usu ikka, president ei eksi".

Antsov pakkus, et pälvis autasu, kuna on Pärnu haiglas nii pikka aega töötanud, peagi 40 aastat. 20 aastat juhtis ta ka siseosakonda, kuid pani selle ameti maha tänavu jaanuaris, praktiseerides iga päev edasi neuroloogina. Arstiametis toob talle rõõmu, kui suudab inimest aidata, kas enamal või vähemal moel. Raskem osa tema tööst on seotud sellega, kui inimesi kimbutavad keerulised probleemid. "Vahel on ikka magamata öid ka," tunnistas ta.