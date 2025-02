Pärnu kesklinnas liigub karvutu rebane, kes võib koeri kärntõvega nakatada

Pärnus Suur-Jõe tänava kandis võib kohata kahte rebast, kellest ühel on selle kandi elaniku tähelepanekut mööda kärntõbi. Metsloomi meil aga ei ravita. Sestap paneb veterinaar inimestele südamele: kui on teada, et mõnes kandis liiguvad metsloomad, tuleks lemmikuid ennetavalt kärntõve eest kaitsta, preparaadid on selleks olemas.