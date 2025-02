Galerii Soomaale jõudnud talveidüll meelitas jäätunud luhtadele uisutajad ja kelgutajad

Nädalapäevade jagu ilma teinud miinuskraadid tõmbavad Soomaa turismiedendajate suunurgad veidigi ülespoole – ligemale viis kuud kestnud vaikelu tundub läbi olema, sest suurvee all olevatele luhtadele on kasvanud lõpuks nii paks jääkate, et seal saab nii uisutada kui tõukekelgugagi sõita.