Korteriühistud rajasid toetuse abil keldritesse varjumiskohad

Üks kolmest Pärnu kortermajast, mis toetust sai, on Pikk 3. Pärnu Postimees on varem kirjutanud, et sealsetes varjumiskoha ruumides on eri aegadel asunud nii pisike toidukauplus kui kasutatud asjade pood. Kunagi oli see kola täis, kuid korteriühistu eestvedaja Stella Zotova sõnutsi tehti ruum mõni aeg tagasi korda.