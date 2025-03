Tänavune esimene kulupõleng saadi kiiresti kontrolli alla

Kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja peab hoolikalt jälgima, et sädemed ei lendaks kergesti süttivale materjalile. Lõkkekohta valides peab arvestama, et see jääks hoonetest ja metsast ohutusse kaugusse.