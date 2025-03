Loodusmajja jõudis näitus aasta linnust, kes meenutab saurust

Kormoranile pühendatud rändnäituse avanud Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu selgitas algatuseks, et ühing ei vali aasta lindu nunnumeetri järgi, kuigi tihti jääb niisugune mulje, sest linnud on kõik armsad. Valik langeb selle alusel, keda oleks vaja avalikkusele rohkem tutvustada. Kormorani puhul kahtlust ei teki, et temast tuleks põhjalikumalt rääkida, kuna jätkub tema ohjamine ja hävitamine ning õhus on palju küsimusi kormorani käitumise ja bioloogia kohta.