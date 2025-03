Äädikhape ja katlakivieemaldi põhjustavad kodudes üle 400 mürgistuse aastas

Enamik kemikaalimürgistusi juhtub tähelepanematusest: kemikaalid on jäetud lastele kättesaadavasse kohta ja valveta, valatud originaalpakendist ümber või pole järgitud ainete kasutusjuhiseid. "Üle 150 mürgistusjuhtumi aastas on tingitud kemikaali ümbervalamisest käepärasesse anumasse nagu joogipudelisse või -klaasi, millel puudub märgistus," märkis mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Nii võtabki keegi teadmatusest pudelist või klaasist lonksu ja tagajärjed võivad olla väga rasked. "Kõige turvalisem on kemikaali hoiustada originaalpakendis, millel on hoiatusmärgistus ja kasutusjuhend," kinnitas Oder.