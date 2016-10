Ornitoloogid silmasid Pärnumaal Euroopas üliharuldast linnuliiki

"See on müstika!" lausus Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots Eesti linnuliikide nimistusse 387. lisandunud Siberi raadi viimaste päevade vaatluste kohta Eestis ja meie naaberriikides. "See liik on üliharuldane eksikülaline: aastate peale on Siberi raati kogu Euroopas nähtud umbes 30 korral. Viimase nädala jooksul on teda märgatud aga juba ligikaudu 90 juhul, peamiselt Rootsis ja Soomes."

Eestis on tänase seisuga kirja saanud neli haruldase külalise vaatlust. Esimest korda märkas Siberi raati Pärnu linnumees Margus Ellermaa eelmisel reedel Ruhnu saarel, eile ja täna hommikul rõngastati kaks haruldust Kablis, samuti on lindu vaadeldud Saaremaal Sõrve säärel.

Pärnumaal Kablis rõngastati eile ja täna kaks Eestis üliharuldast siberi raati. / Mati Kose

Otsa sõnutsi on Siberi raat Euroopas väga haruldane külaline, sest teisel pool Uuraleid elutsev liik rändab tavaliselt talvituma Kagu-Aasiasse.

Otsa jutu järgi on Siberi raadid sel sügisel sattunud Euroopasse ilmselt ilmastiku mõjul. "Ju kõrgrõhkkond ja tuuleolud on neid nii arvukalt siia toonud," oletas ta.

Eestist rändavad kauged külalised tõenäoliselt koos siinsete võsaraatidega Lõuna- ja Lääne-Euroopasse.

Ehkki Siberi raate on tänavu sügisel Euroopasse tavatult palju jõudnud, ei pruugi neid tulevikus siinkandis arvukalt kohata. "Praeguse erakordse rände võib panna pikalt valitsenud kõrgrõhkkonna arvele, tulevikus eksivad siia ilmselt jälle mõni harv isend," lisas Ots.

Peale Eesti on Siberi raat viimasel nädalal avastatud veel Lätis, Saksamaal ja Suurbritannias.