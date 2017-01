Port Arturi kaubanduskeskus sai uue juhi

Mari-Liis Lembitu sõnade kohaselt on tema suureks sooviks lüüa kaasa Pärnu kesklinna arengus. „On tunda, et Pärnu kesklinnas on rohkem potensiaali, kui seda seni on ära kasutatud,“ kinnitas Lembit.

„Pärnu kesklinn ja siinsed kaubandusvõimalused on hakanud väga kiirelt arenema ja Port Artur on kindlasti siin üks uue suuna näitajaid ja arendajaid,” seisab kaubanduskeskuse teates.

Mari-Liis Lembit tuli Port Arturisse Hedon SPA Hotellist, kus ta töötas spaa- ja hotellijuhina.

Port Arturi senine juht Keit Nestor märkis, et ta lahkub Port Arturist hea tundega ja andis aasta eelviimasel päeval uuele juhile üle heas korras ning tugeva arengupotensiaaliga ettevõtte.

Nestor juhtis Port Arturit viis aastat.