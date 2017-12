Paikusel loopisid poisid pauguti lapsevankri ette, ajades maganud imiku röökima

Naise sõnutsi sattus Paikusel Paide maantee ääres ta teele kaks poissi. "Nägin, kuidas üks viskas midagi maha ja tegi ise minekut," teatas Paikuse elanik Mairis. "Pahaaimamatult jalutasin rõõmsalt vankriga edasi, kuniks umbes kahe meetri kaugusel vankrist käis jube pauk."

Vankris magas neljakuune beebi, kes sügavast unest üles võpatas ja röökima pistis. "Endalgi hakkas hirm ta pärast," selgitas ta. "Kus teie ajud on? Lapsevankriga jalutajale paugukas ette visata?"

Sama teemapüstituse all jagavad kogemusi ülejäänudki Paikuse elanikud. "Üks poiss võttis paukuva raketi kätte ja hakkas teisi lapsi taga ajama. Endal tuli ka hirm peale," jagas üks postitajatest.

Kolmas kirjutas, kuidas talle Paikuse bussipeatuses pauguti vastu püksisäärt visati. "Järsku käis sõna otseses mõttes püksisääres pauk," kirjutas ta.

Pauguteid loopivate nagamannidega on hädas olnud paljud pärnakadki.

Näiteks kirjutas Pärnu Postimees 8. detsembril, kuidas lapsed olevat üritanud Pärnus pauguteid vanainimeste toidukotti loopida. Samuti avaldasid linlased, kuidas noored loopisid sõiduteele säraküünlaid.

Politsei Lääne prefektuuri Pärnu piirkonnavanem Karin Uibo sõnas 8. detsembri Pärnu Postimehe artiklis, et lõhkematerjaliseaduse alusel võib väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega pürotehnilisi tooteid ehk rahvakeeli pauguteid müüa vähemalt 12aastasele lapsele. "Sealjuures tuleb silmas pidada, et need on ette nähtud kasutamiseks alal, kus neid on ohutu tarvitada. Kindlasti ei ole need mõeldud teiste hirmutamiseks," manitses ta. "Tihti saavad lapsed täiskasvanu sekkudes aru, et tegu on lubamatu, ja lõpetavad selle. Kui olukorrale tähelepanu juhtides tegevus siiski jätkub, tuleb politseisse helistada."

Piirkonnavanema sõnutsi ei pruugi lapsed alati olukorra tõsidusest aru saada, ehmatamine või hirmutamine võib neile tunduda naljakas. "Kuna aastavahetus läheneb ja pürotoodete aktiivsem müük on juba mitmel pool alanud, on lapsevanematel just praegu õige aeg lastele teema lahti mõtestada. Usun, et suurem osa inimesi kasutab pürotehnilisi tooteid nii nagu ette nähtud."