McDonald`si külastajad annetasid naiste tugikeskustele 21 000 eurot

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juht Pille Tsopp-Pagan ütles, et kogutud summa on suur abi lastele ja annab lootusrikka alguse turvakeskuste uuele aastale.

"Tugikeskuste juhatajaid liigutas siiralt just inimeste headus ja märkamine – need on suured motivaatorid kõigile tugikeskuse inimestele, kes teevad seda tööd peamiselt põhitöö kõrvalt ja vabast ajast. See, et meie missiooni väärtustatakse, innustab minema raskustele sirge seljaga vastu," rääkis Tsopp-Pagan.

Seda, kui suur osa külastajate annetustest jõuab Pärnu, otsustavad McDonald`si esindaja Helena Petersoni sõnutsi tugi- ja teabekeskused ise.

McDonald`si iga-aastast heategevuskampaaniat McHappy Day korraldatakse kogu maailmas ja Eestis toimus see 11. korda.