Päästjad soovitavad jõe- ja merejääle minekuga oodata

Veekogule minekuks tuleb varuda natuke kannatust ja paksema jääkihi teke võtab Seire arvates aega umbes nädala.

Pärnu politseijaoskonna vanempiirivalvur Ervin Hamburg kinnitab samuti, et inimese kandmiseks ei ole jääkate praegu piisavalt tugev. „Viimaste päevade külmade ilmadega on Pärnu lahele jääkate tekkinud, kuid selle paksus on praegu umbes viis sentimeetrit, mis on kindlasti liiga nõrk ohutuks liikumiseks jääl," sõnas Hambrug.

"Veekogule minnes võiks jääpaksus olla vähemalt kümme sentimeetrit. Siiski tuleb meeles pidada, et ei ole olemas veekogu, mille kohta saaksime öelda, et nüüd on jääle minek ohutu. Alati tuleb arvestada veekogu iseärasusi," selgitas Seire.

Vooluga veekogudes on jää alati nõrgem, samuti on jää kandevõime väiksem suudmekohtades, pöörangutel, kõrkjate ja sildade läheduses.

"Lapsevanematel palume laste, eriti varateismeliste poistega rääkida praegustest jääoludest ja riskikäitumisega kaasnevatest ohtudest," rääkis Seire. "Uisutamiseks tuleks alati eelistada tehislikult loodud liuvälju."

Samuti paneb Lääne päästekeskuse ennetaja südamele, et veekogule kalastama minnes tuleb alati teavitada plaanist oma lähedasi, kaasa võtta laetud akuga mobiiltelefon ja panna see veekindlasse ümbrisesse. Jäänaasklid peavad olema kaelas. Hea, kui kaelas on ka vile, et end kuuldavaks teha. Riietus olgu ilmastikukindel, soovitatavalt selline, mis vett kiiresti endasse ei ime.

Jääauku kukkudes on oluline kiiresti veest välja saada. Külm vesi saab saatuslikuks minutitega, kuna tegutsemisvõime väheneb kiiresti.

"Hindame olukorda igapäevaselt ja teavitame, kui jää on küllalt paks sellel turvaliselt liikumiseks,“ rääkis Hamburg.

"Kõik, kes näevad veekogul inimesi, eriti lapsi, ärge mööduge ükskõikselt. Teie tähelepanelikkus võib päästa elu," sõnas Seire.